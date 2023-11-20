«Бавария» зимой может подписать Рафаэля Варана

«Бавария» намерена подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители мюнхенцев внимательно следят за успехами игрока. В офисе немецкого клуба Варан считается идеальным кандидатом для усиления центральной зоны обороны. Отмечается, что трансфер будет зависеть от готовности игрока пойти на снижение заработной платы. «Манчестер Юнайтед» при этом будет рассматривать исключительно продажу 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» не будет вступать в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Жоау Невеша.