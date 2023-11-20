Северная Македония — Англия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 20 ноября, состоится встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Северной Македонии и Англии. Матч пройдёт на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Филипом Гловой (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Алиоски, Манев, Димоски, Атанасов, Барди, Элмас, Алими, Миовски.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Райс, Сака, Грилиш, Александер-Арнольд, Фоден, Уоткинс.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда англичане одержали разгромную победу со счётом 7:0.

В данный момент Англия находится на первой позиции турнирной таблицы группы C, набрав 19 очков в семи проведённых матчах. Англичане уже прошли на Евро-2024. Северная Македония же располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав семь очков.