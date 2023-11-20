Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Северная Македония — Англия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Северная Македония — Англия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, состоится встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Северной Македонии и Англии. Матч пройдёт на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Филипом Гловой (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Северная Македония
2-й тайм
1 : 1
Англия
1:0 Барди – 41'     1:1 Грилиш – 47'    

Стартовые составы команд:

Северная Македония: Димитриевски, Серафимов, Муслиу, Алиоски, Манев, Димоски, Атанасов, Барди, Элмас, Алими, Миовски.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Райс, Сака, Грилиш, Александер-Арнольд, Фоден, Уоткинс.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда англичане одержали разгромную победу со счётом 7:0.

В данный момент Англия находится на первой позиции турнирной таблицы группы C, набрав 19 очков в семи проведённых матчах. Англичане уже прошли на Евро-2024. Северная Македония же располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав семь очков.

Материалы по теме
Италии очень сильно не везёт, а Молдавия «горит» Чехии! Развязка отбора на Евро-2024! LIVE
Live
Италии очень сильно не везёт, а Молдавия «горит» Чехии! Развязка отбора на Евро-2024! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android