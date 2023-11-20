Главный тренер сборной Кубы: Карпин — знаковая фигура

Главный тренер национальной команды Кубы Юниелис Кастильо рассказал, кто больше всего его впечатлил в сборной России.

«Кого могу выделить из сборной России? В первую очередь их главного тренера, Валерий Карпин — знаковая фигура. Александра Головина также можно отметить, он классно играет за «Монако». Есть ещё сильные футболисты, не все фамилии могу точно произнести», — приводит слова Кастильо «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.