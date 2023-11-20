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Агент Ткаченко заявил, что Файзуллаев мог перейти в московское «Динамо»

Агент Ткаченко заявил, что Файзуллаев мог перейти в московское «Динамо»
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Футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что игрок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев мог перейти в московское «Динамо».

«Файзуллаев мог перейти в «Динамо» перед трансфером в ЦСКА: агенты предлагали бело-голубым подписать вингера сборной Узбекистана, но те ничего не ответили. Также за Аббосбеком активно следили «Пари НН» и «Алания», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 14 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагается на пятой строчке с 25 очками.

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