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Бузова: Тарасов получал в «Локомотиве» до хрена. Я таких денег никогда не видела

Бузова: Тарасов получал в «Локомотиве» до хрена. Я таких денег никогда не видела
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Телезвезда и певица Ольга Бузова высказалась о финансовых аспектах брака с экс-полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Все путешествия, когда я была в браке, оплачивал мой бывший муж. На тот момент все футболисты очень неплохо зарабатывали. Были они транжирами? Возможно, но я их всех понимала. Мальчики со двора, кроме мяча и бутс, ничего не видели и не знали. Нормальное желание — ездить на хороший отдых.

Дима, кстати, до хрена получал в «Локомотиве». Я таких денег никогда не видела. Но при этом половина моей небольшой на тот момент зарплаты уходила на подарки мужу.

Я ему говорила: «Дим, давай мне каждый месяц хотя бы по миллиону, по два, по три. Я накоплю нам деньги. А он всё тратил. Хотя я как женщина думала о будущем. Потому что прекрасно понимала, что спорт — недолгосрочная история. Я знала, что, когда закончится карьера, ему нужно будет создать для себя доход. Не считая заработка с интервью о Бузовой», — сказала Бузова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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