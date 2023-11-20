Игрок сборной Кубы Диас — о поражении 0:8: не расстроены результатом, получили практику

Игрок сборной Кубы Даниэль Диас заявил, что они не расстроены результатом товарищеского матча, зато получили практику.

«Было сложно играть, так как сборная России — достойный соперник. Мы не расстроены результатом. Получили игровую практику. Повлияли климатические и часовые пояса», — передает слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.