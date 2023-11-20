Капитан сборной Кубы: Россия — сложный соперник, но такого разгрома мы не ожидали

Капитан и нападающий сборной Кубы Луис Хавьер Парадела прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем товарищеском матче с Россией (0:8).

«Не ожидали разгрома. Россия — это очень сложный соперник, но такого не ожидали. Головин — очень здорово меняет ритм и подвижный. Мы не предполагали, что Россия сыграет так, как сыграла сегодня. Но мы тоже показали своё лицо», — передаёт слова Параделы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.