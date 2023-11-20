Попов: в РПЛ если ты не будешь подсуживать грандам, назавтра выйдет статья, какой ты дебил

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о причинах странностей судейства в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Божович недавно заявил, что Сухина «убивал» «Амкар» в финале Кубка России с ЦСКА, и вы с ним согласились. Были ли ещё какие-то матчи, где казалось, что команду «убивали» преднамеренно? Да, Гвардис – ненормальный арбитр. Один из таких, который у меня засел на всю жизнь. У нас был даже смешной момент: он нас «убил» в Краснодаре. Я ему после игры говорю: «Ты никогда не будешь в Премьер-Лиге работать». Он мне отвечает: «Это вы никогда играть в Премьер-Лиге не будете». А в итоге потом и он, и мы были в Премьер-Лиге. Но «убивал» он знатно.

Все эти странности судейства связаны с негласными договорённостями или же это просто некомпетентность Именно в те годы это было согласовано с какими-то командами, я так думаю. Сейчас не знаю, больше кажется некомпетентностью наших арбитров, но, конечно, наверное, где-то подсуживают грандам. Это априори – если ты не будешь подсуживать грандам, на следующий день выйдет статья, какой ты дебил, не умеешь судить, от гранда. Поэтому судьям тоже тяжело.

А так в основном некомпетентность сейчас играет огромную роль. Многие арбитры сами не играли в футбол, и это тоже плохо. Судья не знает, куда мяч отскакивает, некоторые бегают как балерины, всё это видно и смешно», — приводит слова Попова Metaratings.