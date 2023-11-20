Быстров — о разгроме Кубы: суперматч от России. Показали, с каким настроем нужно выходить

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Кубы (8:0).

«Мне было интересно, суперматч. Это была отличная игра со всех сторон. Все разговоры про то, что товарищеские матчи не важны и на них сложно настраиваться, – бред. Сегодня сборная показала, как надо выходить на каждый матч.

Не надо сравнивать наше поколение и это поколение. Сейчас происходит то, что происходит. Куба не слабее или сильнее Кении, а абсолютно одинаковые команды. Но, к сожалению, с Кенией не смогли продемонстрировать то, что смогли сегодня. Не надо играть где‑то в Турции, на территориях отеля, нужно играть в наших регионах, где команду болельщики поддерживают», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.