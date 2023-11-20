Попов: не будет Россия никуда переходить, «Газпрому» было выгодно продвигаться через ЛЧ

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе России, в частности Российского футбольного союза (РФС) из Европы в Азию.

«Казахстан в своё время переходил из Азии в Европу. России сейчас стоит двигаться в обратном направлении или нет? Не будет Россия никуда двигаться. Мы как сидели, так и будем сидеть дальше и ждать, что там решат ФИФА и УЕФА. Футбол – один из главных имиджевых проектов. Через футбол двигаются все бизнес-проекты во всём мире. Поэтому выходить на международную арену нашим компаниям, тому же «Газпрому» и всем остальным, по крайней мере, раньше было выгодно через футбол. Как они и делали в Лиге чемпионов и заходили во все страны со своим продуктом. Так всегда будет продолжаться. В Азии футбол никому не нужен, там наш бизнес и так хорошо живёт. Не думаю, что мы будем уходить в Азию», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.