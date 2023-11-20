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Агент Мелёшина: зимой мы будем настаивать на аренде

Агент Мелёшина: зимой мы будем настаивать на аренде
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Агент нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина Герман Ткаченко заявил, что зимой постарается отправить россиянина в аренду в другой клуб.

«Павел Мелёшин — молодой парень, в самом начале пути. Летом хотел уйти в аренду — клуб посчитал, что этого не нужно делать. Мы в этом нашли какие-то плюсы.

В данном случае зимой мы будем настаивать на аренде. Паша — чёткий, мощный игрок, просто попал немного в неуверенность, и ему бы немножко помочь. Я без претензий к Абаскалю, но мне обидно, что Паша, пожертвовав развитием своей карьеры, не уходя в аренду, получил мало времени.

Но здесь бы я совсем не волновался, потому что есть большая, серьёзная карьера, которая его ждёт. У него есть качества, в которые мы верим, и будет всё хорошо, не переживайте», — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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