Словения — Казахстан: Шешко вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый
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В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Словении и Казахстана. Команды играют на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Беньямин Шешко открыл счёт и вывел вперёд словенцев, реализовав 11-метровый.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Словения
2-й тайм
1 : 1
Казахстан
1:0 Шешко – 41' 1:1 Оразов – 48'
Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Также за эту команду с первых минут играют игрок «Зенита» Нуралы Алип и защитник «Ахмата» Марат Быстров.
Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.
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