Словения — Казахстан: Шешко вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый

В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Словении и Казахстана. Команды играют на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Беньямин Шешко открыл счёт и вывел вперёд словенцев, реализовав 11-метровый.

Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Также за эту команду с первых минут играют игрок «Зенита» Нуралы Алип и защитник «Ахмата» Марат Быстров.

Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.