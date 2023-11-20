Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Северная Македония — Англия: македонцы вышли вперёд

Северная Македония — Англия: македонцы вышли вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, проходит встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Северной Македонии и Англии. Команды играют на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Филипом Гловой (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Северная Македония
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Барди – 41'    

Под конец первого тайма, на 41-й минуте, Энис Барди после незабитого пенальти открыл счёт в матче, выведя Македонию вперёд — 1:0.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда англичане одержали разгромную победу со счётом 7:0.

В данный момент Англия находится на первой позиции турнирной таблицы группы C, набрав 19 очков в семи проведённых матчах. Англичане уже прошли на Евро-2024. Северная Македония же располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав семь очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android