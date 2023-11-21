Попов: большинство тренеров в РПЛ, как и Черчесов, думают, как бы вырвать бабла побольше

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов заявил, что большинство тренеров в РПЛ думают только о том, как побольше заработать, также упомянув и бывшего тренера сборной России и «Ференцвароша» Станислава Черчесова, и тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

«Нет ощущения, что Черчесов как стервятник кружит над всеми московскими командами в ожидании, где место освободится? Да, большинство тренеров у нас такие, они не думают о каких-то футбольных задачах, они думают, как бы вырвать бабла побольше, и всё. Ничего больше не интересует. Ни развитие молодых футболистов, они наберут иностранцев, и всё. Сидит в «Рубине» Рахимов, сколько молодых он за год подтянул в команду?» — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).