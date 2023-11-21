Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бузова — о деловом предложении Тарасова: ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать

Бузова — о деловом предложении Тарасова: ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать
Аудио-версия:
Комментарии

Телезвезда и певица Ольга Бузова высказалась о недавнем деловом предложении от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Экс-полузащитник московского «Локомотива» хотел сделать с 37-летней артисткой совместный проект.

«Дима, перестань ко мне относиться как к бывшей жене. Я артист — Ольга Бузова. У меня в социальных сетях есть контакты моих менеджеров. И он это прекрасно знает.

Я готова обсуждать только конкретные и конструктивные предложения, которые мне интересны. Пришлите, мы всё изучим с моей командой. Это не деловое предложение, когда кто-то записывает видеоролик и выкладывает его в сеть. Это называется «попиариться».

Лично со мной Дима на связь не выходил. Им было что-то предложено через видео. Раз так, то и я отвечаю через видео… Ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать. Мне иногда даже по-человечески их жаль», — сказала Бузова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Материалы по теме
Бузова: Тарасов получал в «Локомотиве» до хрена. Я таких денег никогда не видела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android