Бузова — о деловом предложении Тарасова: ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать

Телезвезда и певица Ольга Бузова высказалась о недавнем деловом предложении от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Экс-полузащитник московского «Локомотива» хотел сделать с 37-летней артисткой совместный проект.

«Дима, перестань ко мне относиться как к бывшей жене. Я артист — Ольга Бузова. У меня в социальных сетях есть контакты моих менеджеров. И он это прекрасно знает.

Я готова обсуждать только конкретные и конструктивные предложения, которые мне интересны. Пришлите, мы всё изучим с моей командой. Это не деловое предложение, когда кто-то записывает видеоролик и выкладывает его в сеть. Это называется «попиариться».

Лично со мной Дима на связь не выходил. Им было что-то предложено через видео. Раз так, то и я отвечаю через видео… Ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать. Мне иногда даже по-человечески их жаль», — сказала Бузова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.