Геннадий Орлов: «Сочи» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле примет «Сочи».

«Сочи» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом». Они один матч крупно выиграли там. То есть команда-то у них, игроки-то есть у них. Другое дело, что у них нет тренера, который бы их всех объединил. Может быть, вот сейчас, на этот матч, он как-то их объединит, в единое целое. Ну и мы всегда же говорим фразу, что «Зенит» должен победить самого себя. Почему? Да потому, что если каждый сыграет хотя бы в 90% своих возможностей, то «Зенит» победит», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится в субботу, 25 ноября. Начало игры – в 15:15 мск. На данный момент петербуржская команда занимает второе место в таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, набрав 10 очков.