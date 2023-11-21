Северная Македония — Англия: Кейн сравнял счёт в матче

Продолжается встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Северной Македонии и Англии. Команды играют на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Филипом Гловой (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Под конец первого тайма, на 41-й минуте, Энис Барди после незабитого пенальти открыл счёт в матче, выведя Македонию вперёд. Во втором тайме, на 59-й минуте, Гарри Кейн сравнял счёт — 1:1.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда англичане одержали разгромную победу со счётом 7:0.

В данный момент Англия находится на первой позиции турнирной таблицы группы C, набрав 19 очков в семи проведённых матчах. Англичане уже прошли на Евро-2024. Северная Македония же располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав семь очков.