FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих 2000-х годов

Тьерри Анри занял первое место в списке из 32 позиций. Игрок в составе сборной Франции выиграл чемпионат Европы 2000 года, в составе «Арсенала» два раза выигрывал АПЛ, трижды брал Кубок Англии и дважды – Кубок лиги. А вместе с «Барселоной» выигрывал один раз Лигу чемпионов, два раза Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании.

Полный список лучших нападающих 2000-х годов:

1. Тьерри Анри, Франция.

2. Роналдо, Бразилия.

3. Уэйн Руни, Англия.

4. Златан Ибрагимович, Швеция.

5. Самуэль Это′О, Камерун.

6. Андрей Шевченко, Украина.

7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар.

8. Давид Трезеге, Франция.

9. Рауль, Испания.

10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.

11. Майкл Оуэн, Англия.

12. Мирослав Клозе, Германия.

13. Давид Вилья, Испания.

14. Лука Тони, Италия.

15. Франческо Тотти, Италия.

16. Алан Ширер, Англия.

17. Педру Паулета, Португалия.

18. Кристиан Вьери, Италия.

19. Фернандо Торрес, Испания.

20. Хенрик Ларссон, Швеция.

21. Джермейн Дефо, Англия.

22. Эрнан Креспо, Аргентина.

23. Николя Анелька, Франция.

24. Димитар Бербатов, Болгария.

25. Ян Коллер, Чехия.

26. Адриано, Бразилия.

27. Робби Кин, Ирландия.

28. Али Даеи, Иран.

29. Джимми Флойд Хассельбайнк, Нидерланды.

30. Марио Гомес, Германия.

31. Лионель Месси, Аргентина.

32. Эмиль Хески, Англия.