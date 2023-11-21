Италия сыграла вничью с Украиной и прошла на Евро-2024

Завершилась встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Украины и Италии. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью со счётом 0:0, сборная Италии прошла на Евро-2024.

В первом тайме команды не смогли отличиться, оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. Во второй половине игры ситуация оставалась такой же, Италия сыграла вничью с Украиной со счётом 0:0.

После результата данного матча Италия осталась на второй позиции турнирной таблицы группы C, набрав 14 очков в восьми проведённых матчах. Команда Лучано Спаллетти смогла квалифицироваться на Евро-2024. Украина же располагается на третьей позиции после аналогичного количества встреч, набрав также 14 очков, и, сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.