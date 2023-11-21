Луценко рассказал, сколько ему платили в «Динамо», когда оно было в ФНЛ

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал сколько зарабатывал в составе московской команды, выступая в ФНЛ.

«Свой последний сезон в «Мордовии» я провёл очень хорошо — забил десять голов. Был на пике в плане физической формы и понимания игры.

Всё лето сидел и ждал предложения от топов. Тогда писали, что меня хочет «Спартак». Надеялся, что правда. В итоге в меня никто не поверил. Звали клубы, которые спаслись от вылета либо которые только вышли в РПЛ. Предложение от «Динамо» было лучшим — со всеми премиальными выходило где-то € 700 тыс. за сезон. Плюс контракт давали на три года, то есть у меня была уверенность: когда команда поднимется в РПЛ, я в ней останусь», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко вместе с «Динамо» выиграл первенство ФНЛ сезона-2016/2017 и вернулся в МИР РПЛ.