Англия не смогла обыграть Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Завершилась встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Северной Македонии и Англии. Команды играли на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Филипом Гловой (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Под конец первого тайма, на 41-й минуте, Энис Барди после незабитого пенальти открыл счёт в матче, выведя Македонию вперёд. Во втором тайме, на 59-й минуте, Гарри Кейн сравнял счёт. Гол Кейна так и остался последним в данной встрече, результат матча — ничья, 1:1.

После результата данного матча Англия находится на первой позиции турнирной таблицы группы C, набрав 20 очков в восьми проведённых играх. Англичане уже прошли на Евро-2024. Северная Македонии же располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.