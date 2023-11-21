Сборная Словении обыграла сборную Казахстана и вышла на Евро-2024

В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречались сборные Словении и Казахстана. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу словенцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Беньямин Шешко открыл счёт и вывел вперёд словенцев, реализовав 11-метровый.
На 48-й минуте Максим Самородов на правом фланге красиво обыграл соперника и прострелил во вратарскую, где Рамазан Оразов получил мяч и уверенно отправил его в сетку.
На 86-й минуте Беньямин Вербич после быстрой контратаки вывел хозяев вперёд.
После 10 сыгранных матчей сборная Словении заняла второе место с 22 очками и обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Казахстана располагается на третьей строчке с 18 очками.
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