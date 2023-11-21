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Премьер-министр Болгарии может уйти с должности после избиения футбольных фанатов полицией

Премьер-министр Болгарии может уйти с должности после избиения футбольных фанатов полицией
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Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что может уйти с должности после избиения футбольных фанатов полицией.

«Я не могу согласиться быть премьер-министром в правительстве, которое избивает людей на улицах, как это случалось раньше. Очевидно, что в полиции, среди некоторых людей, существует культура, которая считает нормальным выходить на улицу и драться с мальчишками, детьми, беззащитными людьми и женщинами. Это неприемлемо, и мы не можем продолжать в том же духе. Я хочу, чтобы и министр внутренних дел Калин Стоянов, и политики, которые его защищают, сказали, считают ли они это нормальным.

Мои действия по отношению к министру будут зависеть от его отношения к насилию. Если он выйдет и скажет то, что я говорю, а эти полицейские уйдут, у меня с ним проблем не будет, но будут проблемы, если он продолжит скрывать ситуацию.

Если мы хотим, чтобы насилие исчезло, все политики и институты, которые этого придерживаются, должны первыми привести примеры неприемлемости действий людей. Вот почему мы все должны осудить насилие как со стороны поджигателей, так и со стороны полиции. Эти полицейские запятнали полицию, и им там не место», — приводит слова Денкова trud.bg.

17 ноября перед отборочным матчем на Евро-2024 Болгария – Венгрия (2:2) болельщики устроили акцию протеста, потребовав отставки руководства Болгарского футбольного союза. Почти через полтора часа ситуация обострилась, большинство членов ультрас в масках начали бросать различные предметы, камни, сигнальные ракеты и файеры в полицейских. Представители правоохранительных органов несколько раз пытались успокоить болельщиков по мегафону, но это не помогло, после чего был применён водомёт для прекращения беспорядков.

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