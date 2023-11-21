Спаллетти высказался о результате матче сборной Италии с Украиной в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче последнего тура отборочной стадии квалификации чемпионата Европы по футболу со сборной Украины (0:0).

«В целом ничего нельзя считать само собой разумеющимся. Мы провели хорошую игру, в первом тайме было много моментов для достижения результата. Как только мы этого не сделали, матч стал более физическим, и на этом этапе речь уже шла не о футболе. Мы должны были продолжать атаковать, но Украина доказала, что они очень хорошая команда, которая доставила нам много проблем»,- приводит слова Спаллетти Football Italia.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.