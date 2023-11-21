Сильянов изображал муху, Соболев смеялся с Пиняевым, фаната уводили с поля. Фото

Вчера, 20 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.

Таким образом, это самая крупная победа сборной России при Валерии Карпине. Ранее наиболее крупной победой при Карпине был матч европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Кипра в 2021 году. Тогда сборная России одержала разгромную победу со счётом 6:0. Напомним, Карпин является главным тренером сборной России с 23 июля 2021 года.



Лучшие кадры с матча сборных России и Кубы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.