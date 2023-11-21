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Президент РФС Дюков обратился к игрокам сборной России после победы над Кубой

Президент РФС Дюков обратился к игрокам сборной России после победы над Кубой
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков зашёл в раздевалку сборной России и обратился к игрокам после победы над Кубой в товарищеском матче.

«С победой в заключительной игре этого года. Для российского футбола и РФС очень важно, чтобы наши сборные играли. Сегодня вы видели и слышали мощную поддержку, и такая же поддержка была на «ВТБ Арене», где отлично сыграли с Камеруном. И была игра в Петербурге. И в принципе телевизионные рейтинги и доли говорят о том, что сборная интересна. Аншлаг на стадионе говорит о том, что вы нужны нашим болельщикам. В следующем году мы продолжим играть», — сказал Дюков в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

В понедельник, 20 ноября, сборная России в родных стенах разгромила национальную команду Кубы — 8:0. Товарищескую игру, проходившую в Волгограде, посетили 40 706 болельщиков.

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