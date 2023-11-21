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Хвича Кварацхелия пропустит матч плей-офф отбора к Евро-2024 с Люксембургом

Сборная Грузии в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года встретится с национальной командой Люксембурга.

Встречу из-за перебора жёлтых карточек пропустит нападающий Хвича Кварацхелия, который забил четыре гола и записал на свой счёт одну результативную передачу в девяти матчах отборочного турнира.

Сборная Грузии в групповом этапе отбора к Евро-2024 расположилась на четвёртом месте квартета А, в активе команды восемь очков. Грузия продолжит отбор в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.