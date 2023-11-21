Иван Обляков не стал называть себя MVP после матча сборной России с Кубой

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал разгромную победу команды в товарищеском матче с Кубой. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

«Могу ли назвать себя MVP матча? Нет, это не мне судить. Думаю, все отлично играли. Как начали забивать, так и начали получать удовольствие от игры. Все старались. Мы делаем одно дело, поэтому думаю, все сегодня заслужили», — приводятся слова Обляков в телеграм-канале национальной команды России.

До этого в последних пяти товарищеских матчах сборная Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи сыграла вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта).