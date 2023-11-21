Гарри Кейн оценил выступление сборной Англии в отборе Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвёл итоги выступления национальной команды в отборе к Евро-2024.

«Мы знали, что это будет сложная игра с достойной командой, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле. Мы уступали со счётом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле – я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут. Для нас было важно сравнять счёт – жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы.

В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом, сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти. Мы играли с командой, над которой от нас ждали победы со счётом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира.

Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл», – приводит слова Кейна BBC.