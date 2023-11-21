Анри — о результативности Мбаппе: некоторые даже на тренировках столько не забивают

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил результативность нападающего основной национальной команды Килиана Мбаппе.

«То, что он делает, не укладывается в голове. Но Килиан так заставил нас привыкнуть к этим выступлениям, что это просто невероятно. К тому же он играет не в центре атаки, на самом деле он играет везде. Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но забивает голы, отдаёт пасы, он умеет делать почти всё.

Проблема, когда ты очень, очень силён, заключается в том, что люди часто обращают внимание на то, чего ты не сделал, где ты потерпел неудачу или был плох. Это правда, что у нас немного завышены требования к нему. Я часто это говорю, но повторю ещё раз: давайте будем счастливы, что он француз. Он дважды выходил в финал чемпионата мира, оформил хет-трик в одном из них. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет (смеётся).

Что вы хотите от меня услышать? Это просто невероятно. Давайте продолжим наблюдать. Конечно, он всё ещё может что-то усовершенствовать, потому что всегда можно продолжать развиваться. Но 300 голов… Некоторые люди даже на тренировках столько не забивают», – приводит слова Анри L'Équipe.