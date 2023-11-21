Зинченко прокомментировал результат матча сборной Украины с Италией в отборе Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о результате матча с Италией (0:0) в заключительном матче отбора на Евро-2024.

«Какие могут быть впечатления. Мы не прошли на чемпионат Европы, но все ещё есть шансы пробиться через плей-офф. Надеялись получить положительный результат. Скажу, что кроме результата нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы.

Самое главное, и мы говорили об этом с ребятами перед игрой, сделать все так, чтобы, несмотря на результат, могли посмотреть друг другу в глаза, достойно пожать руки и сказать, что мы все сделали. Это то, что мы сегодня сделали, но результат, к сожалению, не в нашу пользу», — приводит слова Зинченко Суспільне Спорт.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.

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