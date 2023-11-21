Доннарумма высказался о выходе сборной Италии на Евро-2024

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

«Мы очень счастливы. Мы находимся там, где заслуживаем, несмотря на все трудности, которые у нас были. Благодаря новому тренеру и всему коллективу мы вернулись. Мы отправляемся туда как действующие чемпионы и снова приложим все усилия, зная, что сможем добиться успеха, если будем играть с таким духом.

Благодарим всех наших фанатов. Они оказали нам невероятную помощь на последних минутах. Мы все были едины», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Завершилась встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Украины и Италии. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью со счётом 0:0, сборная Италии прошла на Евро-2024.

После результата данного матча Италия осталась на второй позиции турнирной таблицы группы C, набрав 14 очков в восьми проведённых матчах. Команда Лучано Спаллетти смогла квалифицироваться на Евро-2024. Украина же располагается на третьей позиции после аналогичного количества встреч, набрав также 14 очков, и, сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.