Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшее время должен продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года и в него может быть включен пункт про возможность продления до 2029-го. По этому контракту футболист будет получать зарплату в размере 4 млн евро в год.

Переговоры между клубом и игроком ещё продолжаются.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» из «Динамо» Батуми летом 2022-го за 13,3 млн евро. Его нынешний контракт с клубом действует до 30 июня 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 85 млн евро. В этом сезоне Хвича отличился 3 голами и 4 ассистами в 15 матчах за «Наполи». Ранее он также выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».