«Реал» рассматривает Вернера как подмену Винисиусу

«Реал» планирует усилить атакующее звено в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, мадридский клуб вынужден выйти на рынок из-за травмы Винисиуса — бразилец выбыл как минимум до февраля следующего года. Одним из кандидатов на роль подмены для Винисиуса считается форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.

В «Реале» понимают, что подписать топ-игрока зимой будет довольно сложно, поэтому рассматривают игроков второй величины.

Вернер в этом сезоне не является основным игроком в «Лейпциге». На счету 27-летнего нападающего два гола в восьми матчах Бундеслиги и ни одного результативного действия в Лиге чемпионов. В общей сложности футболист провёл на поле 370 минут. Действующий контракт немца с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Вернера составляет € 20 млн.