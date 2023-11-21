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«Реал» рассматривает Вернера как подмену Винисиусу

«Реал» рассматривает Вернера как подмену Винисиусу
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«Реал» планирует усилить атакующее звено в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, мадридский клуб вынужден выйти на рынок из-за травмы Винисиуса — бразилец выбыл как минимум до февраля следующего года. Одним из кандидатов на роль подмены для Винисиуса считается форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.

В «Реале» понимают, что подписать топ-игрока зимой будет довольно сложно, поэтому рассматривают игроков второй величины.

Вернер в этом сезоне не является основным игроком в «Лейпциге». На счету 27-летнего нападающего два гола в восьми матчах Бундеслиги и ни одного результативного действия в Лиге чемпионов. В общей сложности футболист провёл на поле 370 минут. Действующий контракт немца с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Вернера составляет € 20 млн.

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