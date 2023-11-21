Бенжамен Менди подал в суд на «Ман Сити» из-за невыплаченной зарплаты за почти два года

Крайний защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на свой бывший клуб «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

Французский футболист хочет получить компенсацию за невыплату зарплаты в тот период, когда ему было запрещено играть в футбол из-за обвинений в сексуальном насилии, — с сентября 2021 года по июль 2023-го.

В июле этого года Бенжамена признали невиновным, после чего он на правах свободного агента перешёл в «Лорьян».

До этого Менди в последний раз выходил на поле 15 августа 2021 года в матче английской Премьер-лиги, в котором его бывший клуб «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1).

Возвращение Менди в большой футбол болельщики «Лорьяна» встретили овациями. В целом его дебют 17 сентября можно назвать успешным – Бенжамен вышел при счёте 1:2, но «мерлузовые» в итоге смогли избежать поражения в матче 5-го тура французской Лиги 1.