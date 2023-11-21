Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовский клуб ведет переговоры с Жоржиньо

Саудовский клуб ведет переговоры с Жоржиньо
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо заинтересовал команду из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, неназванный саудовский клуб ведёт переговоры с 31-летним итальянцем.

Контракт Жоржиньо с лондонцами истекает летом следующего года, но «Арсенал» имеет опцию продления соглашения еще на сезон. В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Раннее Жоржиньо заявил, что хотел бы завоевать какой-то трофей с «Арсеналом» и не торопится с уходом из клуба.

Материалы по теме
Жоржиньо прокомментировал свой нереализованный пенальти в матче с Северной Македонией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android