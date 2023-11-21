Саудовский клуб ведет переговоры с Жоржиньо

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо заинтересовал команду из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, неназванный саудовский клуб ведёт переговоры с 31-летним итальянцем.

Контракт Жоржиньо с лондонцами истекает летом следующего года, но «Арсенал» имеет опцию продления соглашения еще на сезон. В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Раннее Жоржиньо заявил, что хотел бы завоевать какой-то трофей с «Арсеналом» и не торопится с уходом из клуба.