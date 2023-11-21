Лучано Спаллетти прокомментировал выход сборной Италии на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал нулевую ничью в матче с Украиной.

«Я слышал много разговоров, что Италия квалифицировалась на Евро, но со страхом. Возможно, это связано с началом турнира. Возможно. Но я согласился на эту работу, чтобы вывести команду на чемпионат Европы. И я это сделал.

Мне понравилось, как мы продвигали мяч в игре с Украиной. Украина хорошо выполнила свою работу, и этот матч был совсем другим, чем наш предыдущий, победный поединок против Северной Македонии», — цитирует Спаллетти официальный сайт УАФ.

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии посреди отборочного турнира после того, как из команды ушел Роберто Манчини. Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.