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Защитник «Ньюкасла» Триппьер — лидер по количеству созданных моментов в АПЛ

Защитник «Ньюкасла» Триппьер — лидер по количеству созданных моментов в АПЛ
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Футболист «Ньюкасла» Киран Триппьер создал наибольшее количество моментов среди всех игроков английской Премьер-лиги за первые 12 туров сезона-2023/2024.

На счету англичанина 33 созданных момента — на один больше, чем у хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. В лидирующей тройке также оказался Джеймс Мэддисон из «Тоттенхэма», он создал 31 голевой момент. 33-летний Триппьер перебрался в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико» зимой прошлого года. В этом сезоне англичанин провёл 12 матчей в рамках английской Премьер-лиги и сделал шесть результативных передач.

«Сороки» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Хау сыграют с «Челси». Игра состоится 25 ноября на домашней арене «Ньюкасла».

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