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Медицинское обследование выявило степень тяжести травмы вратаря «Барселоны» тер Штегена

Медицинское обследование выявило степень тяжести травмы вратаря «Барселоны» тер Штегена
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прошёл медицинское обследование после травмы, полученной им в расположении немецкой национальной команды, которое показало, что повреждение голкипера сине-гранатовых не является серьёзным. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, не исключено, что тер Штеген будет доступен уже в ближайшем матче каталонского клуба, который будет сыгран в рамках испанской Примеры с «Райо Вальекано» и состоится в грядущую субботу, 25 ноября. Однако финальное решение об участии вратаря в игре будет зависеть от того, продолжит ли он испытывать болевые ощущения в течение следующих нескольких дней.

Напомним, тер Штеген почувствовал острую боль в спине, находясь в расположении сборной Германии, из-за которой был вынужден вернуться в Барселону для прохождения медицинского обследования.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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