Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о победе сборной России над Кубой.

«Что значит удивил счёт? Я был уверен, что наша сборная выиграет — они это и сделали довольно достойно. Естественно, соперник не тот, которого хотелось, но есть победа. Когда на эмоциях побеждаешь любого соперника — это приятно. Я уже не помню матч с Кубой в 1980 году, трудно вспомнить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.