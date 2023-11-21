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Ринат Дасаев высказался о победе сборной России над Кубой

Ринат Дасаев высказался о победе сборной России над Кубой
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о победе сборной России над Кубой.

«Что значит удивил счёт? Я был уверен, что наша сборная выиграет — они это и сделали довольно достойно. Естественно, соперник не тот, которого хотелось, но есть победа. Когда на эмоциях побеждаешь любого соперника — это приятно. Я уже не помню матч с Кубой в 1980 году, трудно вспомнить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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