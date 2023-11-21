Червиченко: кубинцы — наши друзья много лет. Неприятный привкус от победы сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе сборной России над Кубой.

«Лично у меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счётом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, то было бы приятнее. А кубинцы наши друзья много лет. У меня неприятный привкус от этой победы.

Удивил ли такой счёт? Команда находится на 150-м месте в рейтинге. Следующие, кого они могут обыграть с таким же счётом — это ветераны. И то вряд ли. Куба перед матчем покупала бутсы в «Спортмастере»? Не зазорно быть бедным, зазорно быть продажным. Куба — небогатая страна, которая уже 70 лет находится под санкциями. Это наши друзья, им надо помогать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.