Эрлинг Холанд — лидер по количеству ударов в АПЛ сезона-2023/2024

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является лидером по количеству нанесённых ударов, включая заблокированные, среди всех игроков английской Премьер-лиги сезоне-2023/2024.

На счету норвежца 46 ударов — на восемь больше, чем у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. В лидирующей тройке также оказался хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (36 ударов). Холанд перебрался в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне норвежский форвард забил 36 голов в 35 матчах английской Премьер-лиги и сделал восемь результативных передач. В 12 матчах нынешнего сезона 22-летний футболист отличился 13 раз.

«Манчестер Сити» после 12 туров высшего английского дивизиона лидирует в турнирной таблице, опережая преследующих их «Ливерпуль» на одно очко. В субботу, 25 ноября, «горожане» сыграют с «красными» на стадионе «Этихад».