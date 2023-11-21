Квалификационный раунд Евро-2024, 21 ноября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 21 ноября, состоятся семь встреч заключительного 10-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

21 ноября, отбор Евро-2024, расписание матчей игрового дня:

22:45 мск. Хорватия — Армения;

22:45 мск. Уэльс — Турция;

22:45 мск. Косово — Беларусь;

22:45 мск. Гибралтар — Нидерланды;

22:45 мск. Греция — Франция;

22:45 мск. Андорра — Израиль;

22:45 мск. Румыния — Швейцария;

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.