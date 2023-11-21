Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Квалификационный раунд Евро-2024, 21 ноября: расписание матчей игрового дня

Квалификационный раунд Евро-2024, 21 ноября: расписание матчей игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, состоятся семь встреч заключительного 10-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

21 ноября, отбор Евро-2024, расписание матчей игрового дня:

  • 22:45 мск. Хорватия — Армения;
  • 22:45 мск. Уэльс — Турция;
  • 22:45 мск. Косово — Беларусь;
  • 22:45 мск. Гибралтар — Нидерланды;
  • 22:45 мск. Греция — Франция;
  • 22:45 мск. Андорра — Израиль;
  • 22:45 мск. Румыния — Швейцария;
Материалы по теме
Хорватия или Уэльс — кто выйдет на Евро? Многое зависит от Армении и Турции! LIVE
Live
Хорватия или Уэльс — кто выйдет на Евро? Многое зависит от Армении и Турции! LIVE

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android