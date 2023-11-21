Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучших клубов года

Стали известны клубы, претендующие на звание лучших по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.
Этими претендентами стали:
Саудовская Аравия: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад»
Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед»
Испания: «Барселона», «Севилья»
Италия: «Наполи», «Рома», «Интер»
Германия: «Бавария», «Унион»
Франция: «ПСЖ»
Нидерланды: «Фейеноорд»
Аргентина: «Бока Хуниорс»
Бразилия: «Флуминенсе»
Япония: «Урава Ред Даймондс»
Марокко: «Видад»
Фото: Официальный аккаунт Globe Soccer Awards в соцсети X (ранее Twitter)
Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан мадридский «Реал».