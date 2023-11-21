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Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучших клубов года

Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучших клубов года
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Стали известны клубы, претендующие на звание лучших по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Этими претендентами стали:

Саудовская Аравия: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад»

Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед»

Испания: «Барселона», «Севилья»

Италия: «Наполи», «Рома», «Интер»

Германия: «Бавария», «Унион»

Франция: «ПСЖ»

Нидерланды: «Фейеноорд»

Аргентина: «Бока Хуниорс»

Бразилия: «Флуминенсе»

Япония: «Урава Ред Даймондс»

Марокко: «Видад»

Фото: Официальный аккаунт Globe Soccer Awards в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан мадридский «Реал».

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