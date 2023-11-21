Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: поражение от России — это опыт, он нам очень поможет

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес заявил, что товарищеский матч со сборной России в Волгограде позволил кубинским игрокам получить неоценимый опыт.

«Мы очень довольны тем, что провели эту игру. Получили очень хороший опыт, прежде всего позитивный, потому что играли с такой командой, как Россия, которая хорошо контролирует мяч и показывает хороший футбол. Кроме того, мы смогли испробовать весь арсенал защитных действий. Всё равно мы довольны тем опытом, который получили. Он послужит нам для того, чтобы повысить уровень наших игроков, тренерского штаба и всего кубинского футбола. Самое главное — это опыт», — приводит слова Переса ТАСС.

Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0. Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.