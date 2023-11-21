Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: поражение от России — это опыт, он нам очень поможет

Генсек Ассоциации футбола Кубы Перес: поражение от России — это опыт, он нам очень поможет
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес заявил, что товарищеский матч со сборной России в Волгограде позволил кубинским игрокам получить неоценимый опыт.

«Мы очень довольны тем, что провели эту игру. Получили очень хороший опыт, прежде всего позитивный, потому что играли с такой командой, как Россия, которая хорошо контролирует мяч и показывает хороший футбол. Кроме того, мы смогли испробовать весь арсенал защитных действий. Всё равно мы довольны тем опытом, который получили. Он послужит нам для того, чтобы повысить уровень наших игроков, тренерского штаба и всего кубинского футбола. Самое главное — это опыт», — приводит слова Переса ТАСС.

Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0. Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

Материалы по теме
Червиченко: кубинцы — наши друзья много лет. Неприятный привкус от победы сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android