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Дюков допустил, что сборная России в 2024 году сыграет с Китаем

Дюков допустил, что сборная России в 2024 году сыграет с Китаем
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в следующем году сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Китая.

«Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, в конце февраля прошлого года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0 на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

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