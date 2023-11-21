Луценко — о поражении «Мордовии» от ЦСКА 4:6 в 2015 году: было похоже на сдачу игры

Бывший нападающий «Мордовии» Евгений Луценко вспомнил о матче команды с ЦСКА, в котором армейцы победили со счётом 6:4. Игра прошла в сентябре 2015 года.

«Как можно было уступить с таким счётом, ведя 3:0 после первого тайма? До сих пор нет ответа на этот вопрос. После матча я стоял под душем и не понимал, что произошло. Мне звонили знакомые футболисты «Зенита» и «Спартака»: «Вы чё там, игры сдаёте?» Вот как можно пропустить шесть голов за 45 минут? В первом тайме какую-то непонятную красную получил Джало. Мы его предупреждали: «Аккуратней, у тебя уже есть жёлтая». Янник на тренировках-то в стыки не всегда шёл, а тут решил срубить соперника. У ЦСКА во втором тайме было шесть ударов — все залетели.

Не хочу никого обвинять, но это реально было похоже на сдачу. Кто сдавал? Можно сейчас валить всё на Джало — он же не в России. Но у меня нет уверенности, что это он. Если бы можно было потянуть за какие-то ниточки и понять, кто это был — я бы выяснил. Но оказалось, без шансов. Смотришь повторы голов ЦСКА — вроде всё по делу, никто из наших не поддаётся. Но я всё равно не могу это понять и принять. И вроде бы состав был классический, никаких ребят со скамейки не ставили. Короче, не хочу копаться в этом», — приводит слова Луценко Sport24.