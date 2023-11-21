Красич: Акинфеев — легенда! Думаю, он будет играть до 42-43 лет, как Буффон

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич вспомнил первые впечатления об Игоре Акинфееве, с которым вместе играл в армейском клубе.

«Сразу было видно, что он молодой и перспективный вратарь. Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря, но у него была очень хорошая реакция, мощный прыжок. Когда один человек 10-20 лет остаётся вратарём номер один в клубе и сборной, что тут можно сказать? Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40-42-43 лет. Как Буффон! А может, и больше. Хотел бы, чтобы Акинфеев сыграл дольше Буффона. В последние годы он очень хорош, а в ЦСКА много молодых игроков, которые нуждаются в помощи такого опытного мастера, как Игорь Акинфеев», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.