Непомнящий: Дзагоев — исторический игрок ЦСКА и сборной России. Великолепная карьера!

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о завершившем профессиональную карьеру футболиста Алане Дзагоеве.

«У меня большое разочарование от этой новости. Прямо на моих глазах пролетела его карьера. Дзагоев был шикарным футболистом! У него получилась просто великолепная карьера. Алан — исторический игрок для ЦСКА и сборной России. У него было множество травм, это его постоянно выводило из строя. К сожалению, травмы часто губят карьеры великим футболистам. Но Дзагоев с большим мужеством справлялся со всеми трудностями. Спасибо большое Алану за такую прекрасную карьеру!» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Дзагоев объявил о завершении карьеры сегодня, 21 ноября.