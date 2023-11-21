Алан Дзагоев планирует реализовать себя в тренерской деятельности после завершения карьеры

Завершивший профессиональную карьеру футболиста Алан Дзагоев признался, что планирует реализовать себя в тренерской деятельности.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Последним клубом Алана была греческая «Ламия». До этого хавбек играл за «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.